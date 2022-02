Un credito supplementare (di 2,71 milioni di franchi) per completare il progetto dell’ex Oratorio di Giubiasco, sospeso nel 2020 quando sono emersi i sorpassi di spesa in questa e altre due opere pubbliche (stadio di Bellinzona e Policentro). Diventerà il Centro sociale e culturale intergenerazionale della Città. La somma è chiesta al Consiglio comunale dal Municipio nel messaggio firmato nella seduta di mercoledì, che prevede pure ulteriori 180.000 franchi per sistemazioni esterne (tra cui la posa di una tensostruttura) giudicate non essenziali dall’Esecutivo (deciderà il Legislativo). Al momento del blocco dei lavori l’edificio 1 (occupato dalla Fondazione Vita Serena col suo centro diurno) e l’edificio 3 risultavano conclusi, con un impegno complessivo, sino a quel momento, di 7,87 milioni....