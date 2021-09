L’ha uccisa gettandola dal balcone del loro appartamento al quinto pieno di via San Gottardo 8 a Bellinzona la sera del 3 luglio 2017. Anche per la Corte di appello e di revisione penale, presieduta dalla giudice Giovanna Roggero-Will, il 40.enne eritreo è colpevole di assassinio. Ma accogliendo la richiesta formulata dal procuratore pubblico Moreno Capella durante il dibattimento svoltosi martedì scorso ha innalzato di due anni la pena che era stata inflitta all’uxoricida in primo grado. L’uomo, patrocinato dall’avvocata Manuela Fertile che si era battuta per il proscioglimento del suo assistito da tutti i capi d’imputazione, è infatti stato condannato a 18 anni di carcere, quando la pena inflittagli alle Criminali era stata di 16 anni. Confermata in appello anche l’espulsione dalla Svizzera per un periodo di 15 anni così come l’obbligo di rifondere i suoi due figli con 50.000 franchi ciascuno a titolo di torto morale. Il dispositivo della sentenza è appena stato comunicato alle parti.