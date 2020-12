Sedici anni di carcere e l’espulsione dalla Svizzera per 15. La Corte delle Assise criminali presieduta dal giudice Marco Villa ha condannato oggi il 39.enne eritreo per aver ucciso la moglie facendola cadere dal quinto piano il 3 luglio 2017 in via San Gottardo a Bellinzona. «Con un becero e stupido gesto l’ha voluta punire per il suo silenzio, perché lui quella sera voleva assolutamente sapere il nome del presunto amante». Il rifugiato agì in preda ad una «futile e assurda gelosia, ancor più ingiustificata viste tutte le rassicurazioni e spiegazioni» che aveva ricevuto sia dalla vittima che dalla sua dottoressa (sulla presunta gravidanza poi smentita dal test e sull’infezione da epatite B della donna, che come stabilito aveva origine remota e non era quindi frutto di un recente rapporto sessuale come invece lui sospettava). Non ci sono attenuanti se non la mancanza di premeditazione, motivo per cui si è partiti da una pena base di 18 anni, come aveva per altro chiesto il procuratore pubblico Moreno Capella. Poi ridotta per la situazione specifica, la lontananza dalla propria patria, i tre anni e mezzo di carcere già fatti e il rischio di una perdita dell’affetto dei due figli della coppia. Da cui i 16 anni da espiare, pena che l’uomo, sempre dichiaratosi innocente, ha accolto accasciato, in lacrime.

I dettagli tecnici della motivazione

Il giudice ha spiegato nel dettaglio il convincimento a cui è giunta la Corte sulla dinamica della tragedia. «Solo attraverso una spinta, e non un atto volontario di lasciarsi cadere, si poteva arrivare al punto finale in cui è stato ritrovato il corpo», ha affermato abbracciando le conclusioni degli specialisti. Solo con una «velocità d’uscita» dettata da un «pendolare» dal parapetto il corpo avrebbe potuto arrivare lì. Tra gli elementi innegabili c’è poi quanto riscontrato sul corpo della donna, in primis i segni sintomo di un volersi «aggrappare al parapetto o il cercare di trattenersi contro qualcuno che spinge». E ancora: «Solo attraverso un movimento rotatorio dato dalla spinta si poteva arrivare nella zona finale e nella posizione in cui la vittima è stata trovata». Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa che ieri aveva chiesto il proscioglimento, «i periti italiani hanno quindi dato conferma dei calcoli fatti dai periti svizzeri». Dalle testimonianze, c’è inoltre l’alterazione della voce della moglie, e una ventina di secondi dopo il botto: quello del suo corpo schiantatosi al suolo dopo un volo di 18 metri. La tesi dell’avvocatessa Manuela Fertile secondo cui la donna avrebbe voluto suicidarsi, poi, non sta in piedi: «La vittima era una persona volitiva, che mai aveva dato indicazioni di problemi comportamentali o psichici, era felice di essere in Svizzera, fiera di poter dare ai propri figli un futuro migliore, e anche a se stessa, dopo aver superato il viaggio della speranza dall’Eritrea con due carcerazioni».

«Nessuna premeditazione»

Come detto non vi è comunque stata premeditazione. Secondo la Corte la tragedia è stata invece la conclusione di una discussione finita male, in cui l’imputato «per la sua stupida e assurda gelosia ha vieppiù perso il controllo», perché come detto lui quella sera una risposta la voleva. I minuti successivi al dramma, poi, confermano un agire sospettoso. Si è pentito una volta resosi conto di quanto combinato. E per spirito di sopravvivenza, secondo i giudici, si è inventato una storia per salvarsi, e ha nascosto un coltello.

Assolto per il precedente del 29 maggio

L’uomo è per contro stato prosciolto dall’accusa di tentato omicidio per il precedente del 29 maggio 2017 secondo il principio ‘in dubio pro reo’: le sole testimonianze agli atti non sono state sufficienti per accertare che avesse tentato di ucciderla, in quella occasione. Del resto la vittima, fosse stata in pericolo si morte, avrebbe denunciato il fatto nei giorni a seguire, ha spiegato la Corte.

