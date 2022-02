Da leventinese e da direttore del Dipartimento delle istituzioni oggi Norman Gobbi attendeva con trepidazione i risultati della votazione consultiva sul progetto aggregativo in bassa valle denominato Sassi Grossi. Le urne hanno detto in modo incontrovertibile che i cittadini di Bodio e di Giornico vogliono la fusione, mentre quelli di Personico e di Pollegio no. Il verdetto delle urne lascia poco spazio ad interpretazioni. Anche se, va detto, nel suo complesso il matrimonio a quattro è stato approvato dal 55,39% degli aventi diritto di voto con una partecipazione importante (64,62%). Ed il consigliere di Stato ne prende ovviamente atto: «Il risultato non mi sorprende affatto, considerando quelle che erano state le prese di posizione dei Legislativi di Bodio e Giornico, favorevoli alla fusione,...