Perpetuare per i prossimi 40 anni almeno una storia industriale di successo lunga più di un secolo. Questo l’obiettivo che si è posta l’Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB) con la richiesta del rinnovo della concessione per lo sfruttamento delle acque della Morobbia attraverso l’omonimo impianto idroelettrico entrato in funzione nel 1903 e la cui configurazione attuale è il risultato dell’intervento di potenziamento realizzato tra il 1968 ed il 1970. La domanda preliminare è stata inoltrata nel 2011 dalle allora Aziende municipalizzate e dopo studi, progetti ed approfondimenti si è giunti ora alla stesura del messaggio con il quale il Municipio cittadino sottopone al Consiglio comunale la variante di Piano regolatore. Variante che è una condizione imprescindibile per permettere la continuazione...