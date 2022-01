«L’incendio forse è scoppiato per cause naturali»

Una fine d’anno e un inizio di quello nuovo al fronte per il Corpo civici pompieri di Biasca e i pompieri di montagna. I militi sono impegnati da venerdì pomeriggio nello spegnimento di un incendio scoppiato in Val Pontirone . Le operazioni sono proseguite anche ieri (con 15 uomini e l’ausilio di un elicottero) e riprenderanno oggi pomeriggio, quando si spera che entro sera gli ultimi focolai possano essere finalmente solo un ricordo. Per fortuna non vi sono stati né intossicati né feriti, mentre per precauzione hanno dovuto essere evacuate le due persone che si trovavano in un rustico situato 40 metri sopra la zona del rogo.

Quali le cause dell’incendio? «Non è facile dirlo, in quanto è divampato in una zona difficilmente raggiungibile, dove c’è un dirupo», spiega al CdT il comandante dei pompieri del Borgo Corrado Grassi. Non si escludono insomma le cause naturali, ossia dei sassi che cadendo ed entrando poi in contatto con delle foglie o delle radici secche possano aver fatto partire la prima scintilla. Va inoltre presa in considerazione, ma non sembra tuttavia essere questo il caso, pure la possibilità che qualcuno abbia sparato da lontano un razzo o un fuoco d’artificio per festeggiare in anticipo l’arrivo del 2022.