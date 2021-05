«L’incognita della frana rimane, partire era inevitabile»

«Quella geologica rimane un’incognita, tutto sommato non c’era più alternativa alla nostra partenza». Mentre ultimamente parlando di delocalizzazione il pensiero va alla Valascia di Ambrì che non ha potuto essere ristrutturata a causa del pericolo residuo di valanghe, anche a Preonzo il tema rimane d’attualità, e non solo per la necessaria bonifica del disastro ambientale chiamato Petrolchimica. Rimane d’attualità perlomeno dietro le quinte: non siamo insomma ai livelli del 2012, quando gli occhi di tutta la Svizzera per un giorno erano rimasti sulla frana del Valegiòn, che poi scese a valle ma solo in parte. Stavolta senza clamori, appunto, si lavora ad una nuova partenza. È quella della Betra SA, azienda attiva in vari generi di trasporti, principalmente nell’edilizia. A parlare all’inizio...