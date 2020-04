È un vero paradosso la situazione della Intervalves Technologies AG di Biasca, la cui attività è stata bloccata dalle decisioni del Governo ticinese legate all’emergenza coronavirus, ma che non può beneficiare del lavoro ridotto. E questo perché, prima dell’inizio della pandemia, aveva annunciato la cessazione definitiva dell’attività per fine giugno a causa della mancanza di liquidità. “Fino ad allora, però – spiega al Corriere del Ticino Matteo Robitschek, direttore dell’azienda – avevamo lavoro assicurato. Anzi, grazie ad una serie di nuove commesse, stavamo valutando l’ipotesi di proseguire ancora fino a fine luglio”. Nel frattempo, però, è sopraggiunta la pandemia e il blocco delle attività produttive ha toccato anche lo stabilimento biaschese. “Per garantire lo stipendio ai nostri 25 operai – spiega ancora il direttore – abbiamo inoltrato una richiesta per lavoro ridotto, così come moltissime altre ditte ticinesi. Ma questa mattina abbiamo ricevuto un responso negativo”. Il motivo? Visto che l’annuncio della cessazione dell’attività era stato precedente all’inizio della crisi e alle relative misure decise dal Governo, l’Intervalves non ha per legge diritto alle indennità per lavoro ridotto. L’azienda è insomma finita in una sorta di limbo e a farne le spese sono soprattutto gli operai, che rischiano di ritrovarsi senza stipendio e senza nemmeno la possibilità di beneficiare delle indennità di disoccupazione. Apparentemente un vicolo cieco. “Per marzo – aggiunge Robitschek – il problema dovrebbe essere limitato, perché a venire a mancare è ‘solo’ il salario per l’ultima settimana. Se, però, lo stop delle attività dovesse ora protrarsi per un altro mese o oltre, i nostri dipendenti si ritroverebbero senza alcuna entrata. Possiamo immaginarci il loro stato d’animo e anche la, giusta, reazione dei sindacati. Si tratta di una ventina di persone residenti nel cantone che, a differenza di tutti gli altri ticinesi, si vedono – per una sorta di cavillo giuridico – privati degli aiuti d’emergenza garantiti dallo Stato”.