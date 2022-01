L’iniziativa sui rifiuti finisce... nei rifiuti

Con la raccolta firme si chiedeva, in particolare, di ripristinare la gestione degli scarti verdi direttamente all’ecocentro senza limitazione settimanale del numero di sacchi. Come? Attraverso la posa di una benna di dimensioni più grandi. Ciò che avverrà, come convenuto dalle parti, con un quantitativo massimo di 500 litri per volta usufruendo della tessera a pagamento per il verde tre volte alla settimana.