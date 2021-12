FINANZE

Bellinzona, il Legislativo approva il Preventivo 2022 dopo che il PPD, la sinistra alternativa e parte della destra hanno lasciato la sala per protesta: volevano che venisse annullata la seduta per motivi sanitari – Il vicesindaco Simone Gianini: «Mi vergogno per quanto successo» – Il Municipio non rinuncia all’aumento della tassa base, ma apre ad ulteriori valutazioni per le famiglie