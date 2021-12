Gli amanti dello sci alpino dovranno al momento cercare delle alternative ad Airolo-Pesciüm e Carì. L’apertura delle due stazioni turistiche principali della Leventina è posticipata per la seconda volta. Il weekend prenatalizio del 18 e 19 dicembre non sarà dunque quello dell’esordio stagionale sulla neve. Lo comunicano oggi i rispettivi gestori. Ancora troppo elevate le temperature registrate in quota, e insufficiente l’innevamento. Inoltre le previsioni meteo per i prossimi giorni non promettono nulla di buono in tal senso, con tanto sole e «caldo» che non consentono un’adeguata preparazione delle piste. Niente da fare, dunque.

Racchettata no, ristorante sì

Per quanto riguarda Pesciüm, Valbianca SA spera che a breve le temperature «si abbassino in maniera decisa per poter, in mancanza di abbondanti nevicate, almeno produrre neve sufficiente a permettere l’apertura parziale per le festività». Da parte sua la Nuova Carì SAGL spiega che «gli impianti di risalita entreranno in funzione e saranno aperti giornalmente non appena le condizioni di innevamento lo permetteranno». È intanto ovviamente annullata la racchettata al Chiar di Luna prevista sabato. Nel weekend in arrivo sarà per contro aperto il ristorante Pineta: la sera di sabato 18 dicembre lo staff proporrà un aperitivo offerto e in seguito sarà possibile cenare scegliendo uno dei tre differenti menù che verranno proposti. In seguito, il ristorante sarà aperto tutti i giorni a partire da domenica 26 dicembre, data in cui entreranno in funzione il tappetino mobile e la giostra per bambini presso il campetto in paese.