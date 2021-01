Il loro coinvolgimento nel progetto non è mai stato chiarito fino in fondo. Sta di fatto, comunque, che ne facevano parte, secondo i documenti dell’epoca e la ricostruzione fatta nell’ultimo decennio dallo scrittore e noto esperantista napoletano Vincenzo Delehaye. Un economista e una donna, entrambi nati a San Vittore, in Mesolcina, erano soci della Società sperimentale per iniezioni di cemento (SPIC) costituita a Rimini alla fine degli anni Cinquanta.