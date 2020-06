È giugno inoltrato ma nell’ultima settimana sembrava più autunno. Il caldo vero stenta a palesarsi, ma il Movimento per il socialismo (MPS) di Bellinzona guarda avanti e prevede canicola. E dunque, estate sia. Le due consigliere comunali dell’estrema sinistra, tramite una mozione fresca di stampa, chiedono al Municipio di elaborare un piano di protezione della salute dei dipendenti comunali in caso di allarme canicola. Lo fanno osservando che «dal 2003 il Canton Ticino è stato confrontato a più riprese con la problematica ed è purtroppo ragionevole ritenere che anche nei prossimi anni, nel periodo estivo, l’allarme canicola si ripresenterà». Angelica Lepori Sergi e Monica Soldini ricordano che alte temperature mettono in pericolo la salute compromettendo l’efficienza fisica e psichica della popolazione che non può proteggersi dal caldo e dall’esposizione al sole. Il piano che chiedono all’Esecutivo di elaborare dovrebbe prevedere diverse misure: l’interruzione o la riorganizzazione del lavoro (con pagamento del salario) per il lavoro svolto nelle ore pomeridiane o, per settori particolari confrontati con fonti di calore (apparecchi, forni, motori, impianti industriali, ecc) il non inizio del lavoro; la garanzia che i dipendenti che lavorano in ufficio o all’interno abbiano un sistema di climatizzazione adeguato lavorare nelle ore meno calde della giornata; e tenere in considerazione settori particolari di salariati quali i giovani lavoratori (meno di 18 anni ed apprendisti) e le donne in gravidanza.