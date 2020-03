Secondo l’Organizzazione Cristiano Sociale, fermare le attività non essenziali e ridurre i contatti tra le persone, oltre che gli spostamenti, rappresenta ormai la misura più efficace per affrontare questa crisi sanitaria. OCST spiega che, oltre ad avviare molte iniziative in questa direzione, ha operato con le parti contraenti dei settori dell’edilizia e dell’artigianato, oltre ad indirizzare richieste pressanti alle aziende industriali per giungere all’odierna decisione ed invita le aziende che ancora non l’abbiano fatto, a fare richiesta di lavoro ridotto per evitare licenziamenti.