A volte il destino è proprio strano. O forse, più prosaicamente, c’è un sottile filo rosso che lega all’infinito un tema che come pochi altri continua a tenere banco e a scaldare gli animi in Ticino: il futuro delle Officine FFS di Bellinzona. Esattamente tredici anni or sono, il 2 maggio 2008, avrebbe dovuto tenersi a Lucerna la prima seduta della «Tavola rotonda» moderata da Franz Steinegger dopo la fine dello sciopero. L’incontro venne poi rinviato di una dozzina di giorni, ma quello che ci preme sottolineare è che oggi (venerdì 30 aprile) come allora è in programma una riunione importantissima per delineare le prospettive dello stabilimento industriale che verrà inaugurato nel 2026 a Castione. Il faccia a faccia fra le parti si terrà nel primo pomeriggio nell’aula del Gran Consiglio in...