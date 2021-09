Hanno tempi lunghi i dossier relativi alle conseguenze del nubifragio del 7 agosto nel Bellinzonese. A che punto siamo col ripristino? Concentriamoci sui casi più importanti: il paese di Lumino, la scuola dell’infanzia del Palasio e la strada forestale di Arbedo. Partiamo da Lumino, dove lo spavento per alcuni cittadini è stato grosso. Il ripristino, spiega il sindaco Nicolò Parente, è praticamente concluso tra pulizia, messa in sicurezza ed esbosco sul versante montano. Parallelamente proseguono le valutazioni, gli approfondimenti e i sopralluoghi per gli interventi necessari sui riali e sulla montagna. Dopo gli importanti danni avvenuti nella parte collinare del paese a seguito dell’esondazione dei riali, con tra l’altro una famiglia che ha dovuto lasciare l’abitazione e altri privati che hanno subito conseguenze, i contatti tra il Comune, gli esperti ed il Cantone sono regolari. «A testimonianza della trasparenza e del legame tra istituzioni e popolazione – aggiunge il sindaco – nella seconda metà di settembre proporremo una serata di incontro e dialogo dedicata alle famiglie toccate dall’accaduto». Successivamente ci sarà spazio anche per un incontro con tutta la popolazione. Nel frattempo, proprio alla luce di quei fatti e del successivo lavoro di recupero, si è mossa anche la politica, con il gruppo PPD nel Legislativo che ha presentato un’interrogazione in cui suggerisce al Municipio di prendere contatto con degli specialisti per valutare l’allestimento di un Piano di gestione forestale a livello comunale, il cui obiettivo sarebbe quello di curare e valorizzare regolarmente il bosco in chiave preventiva.

Danni forse oltre i 2 milioni

Intanto si continua a lavorare – al momento soprattutto a livello burocratico dopo lo sgombero già avvenuto – per il ripristino della scuola dell’infanzia del Palasio, a Giubiasco, messa fuori uso dagli eventi di quella stessa serata di furia meteorologica. Come noto gli allievi da lunedì hanno ricominciato a frequentare le lezioni nelle aule provvisorie preparate vicino alle scuole Nord. Da parte loro i servizi comunali si occuperanno ora di valutare le offerte rientrate per i lavori di ristrutturazione della sede invasa dal fango su un’altezza a seguito dello straripamento del riale Fossato. Come spiega il capo del Dicastero opere pubbliche della Città Henrik Bang, per quanto riguarda il grosso dei lavori, ovvero il rifacimento dei muri interni, le ipotesi sono due, e verranno valutate sulle base dei costi e delle tempistiche richieste: rifacimento parziale o completo. Vi è poi il recupero dell’impianto elettrico, pure in gran parte compromesso, e la sostituzione del lift. Una volta deciso come muoversi, tra un paio di settimane si saprà quanto tempo occorrerà per terminare i lavori. Ci vorranno come minimo 4 mesi, molto probabilmente di più. Stesso discorso per i costi: a dipendenza della modalità di intervento si conoscerà la spesa finale, che sarà coperta dall’assicurazione. Le stime vanno da 1 a oltre 2 milioni di franchi.

«Importante investimento»

Infine ad Arbedo si riflette sulla strada forestale, la cui prima parte è pure danneggiata dal nubifragio del 7 agosto. Ora si sa che verrà sottoposta ad un intervento di recupero, ma verosimilmente solo nel corso della primavera del 2022. «È previsto un investimento importante per sistemare il tratto di strada dissestato» afferma Ivan Jurcevic, segretario del Consorzio che gestisce la strada forestale del Comune bellinzonese, quella per intenderci che porta fino alla capanna Gesero, frequentata anche dai ciclisti più temerari per le pendenze particolarmente impegnative. Il Consorzio si riunirà a fine mese per approvare i conti ed evidentemente discuterà anche la questione della strada uscita malconcia per le conseguenze del temporale. A livello di strade, la forestale d’Arbedo è stata la più toccata dall’evento abbattutosi sul Bellinzonese in pochi minuti. In alcuni punti dei primi 4 chilometri del collegamento l’acqua ha creato un varco sotto il manto d’asfalto, dissestando complessivamente circa 500 metri di strada. A favorire il fenomeno anche il fatto che la prima parte della forestale ha oramai oltre 40 anni e si trova quindi a «fine servizio». Pochi giorni dopo i fatti si era intervenuti per un ripristino minimo della carreggiata nei punti toccati. In merito ad un recupero provvisorio prima del 2022, invece, al momento il Consorzio non si esprime.

La scuola dell’infanzia del Palasio, due giorni dopo l’alluvione. ©CdT/Gabriele Putzu

