È sempre in fin di vita, come ci ha confermato poco fa l’Ufficio stampa della Polizia cantonale, l’operaio che si è ferito gravemente ieri pomeriggio in un cantiere a Carasso, frazione di Bellinzona. Il 40.enne, residente nella Provincia di Varese, stava scendendo da una scala a chiocciola quando è caduto sbattendo la testa. Stava facendo dei lavori in un’abitazione in ristrutturazione in via Tamporì. L’inchiesta subito aperta dalla Polizia cantonale dovrà stabilire la dinamica dell’accaduto. È il secondo infortunio sul lavoro nella nostra regione in una settimana. Giovedì scorso, infatti, un 55.enne si era procurato ferite serie mentre stava montando delle strutture all’interno di una galleria a Piotta.