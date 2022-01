Eravamo stati facili profeti, nelle scorse settimane, immaginando quale avrebbe potuto essere il 2022 di Bellinzona. Un anno che si apre con un’importante novità riguardante uno dei progetti strategici indispensabili per garantire lo sviluppo socioeconomico della Città aggregata. Stiamo parlando del futuro ospedale regionale alla Saleggina che vedrà la luce entro il 2030. Dopo che a fine ottobre il Tribunale federale aveva respinto i ricorsi dell’Unione contadini ticinesi (UCT) e di un agricoltore contro il via libera del Gran Consiglio all’acquisto dei terreni, oggi le parti hanno sottoscritto il contratto di compravendita dei sedimi. Quelli al confine di Giubiasco che accoglieranno il nosocomio da oltre 300 milioni di franchi che sostituirà il vetusto San Giovanni passano da Armasuisse Immobili SA al Cantone, mentre l’Esercito ottiene in cambio le superfici di Pollegio circostanti l’ex Infocentro AlpTransit (che dopo la chiusura del cantiere nel 2013 è rimasto a lungo in balia del suo destino)

Grande soddisfazione

La conferma dell’avvenuta firma è arrivata poco fa attraverso il comunicato stampa del Dipartimento delle istituzioni (DI). Secondo il direttore del DI Norman Gobbi, che ha sottoscritto l’atto di compravendita alla pari di Eros Hürlimann per conto del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, si tratta di “un punto di arrivo e di un punto di partenza: si chiude un percorso molto impegnativo a livello di contatti e di strategia per riuscire a mettere d’accordo svariati attori coinvolti, trovando soluzioni che soddisfano tutte le parti. Voglio quindi ringraziare i due Comuni – la Città di Bellinzona e Pollegio – il consorzio e le istanze federali coinvolte per la fattiva collaborazione con il Cantone. Da oggi abbiamo la possibilità di pianificare, presentare e finalizzare quei progetti che hanno una valenza molto importante sul fronte ambientale e su quello della politica sanitaria. Avere tutti i portatori d’interesse sin dall’inizio delle attività allo stesso tavolo ha permesso dunque di trovare importanti sinergie future tra i differenti progetti a favore della collettività, non da ultimo mantenendo in toto l’attività svolta in Ticino dall’Esercito e portando in dote al Cantone e alla regione della bassa Leventina un’infrastruttura interessante qual è l’Infocentro di Pollegio”. Nel moderno ospedale, ricordiamo, troveranno spazio anche il reparto pediatrico e l’Istituto oncologico della Svizzera italiana.

Pianificazione e bonifica

Il prossimo, decisivo passo, che verrà compiuto in tempi relativamente brevi, riguarda l’adozione della variante di Piano regolatore. Sia a Bellinzona (il messaggio municipale è già stato trasmesso ai consiglieri comunali, si attende il rapporto commissionale) sia a Pollegio, da parte dei rispettivi Legislativi. Solamente tre le osservazioni giunte durante il periodo di pubblicazione della corposa documentazione. In particolare segnaliamo quelle dell’UCT e dell’Associazione per un Piano di Magadino a misura d’uomo che chiedono di inserire il nascituro ospedale nell’area delle ex Officine FFS a Bellinzona nonché quella di Pro Natura che auspica che si possa preservare il corridoio di volo al buio di una specie di pipistrelli.

In seguito, indicativamente in estate, si procederà alla bonifica di circa 10.000 metri quadrati di fondi. I terreni alla Saleggina, infatti, hanno ospitato non solo lo stand di tiro ma, in passato, anche la discarica comunale della Turrita. Sarà il Cantone a coprire la spesa che è stato stimato ammonterà a 1,2 milioni di franchi. Dopo aver «ripulito» i sedimi questi saranno a tutti gli effetti catalogati come zona SAC, vale a dire Superfici per l’avvicendamento delle colture, ovvero molto pregiate.

©CdT.ch - Riproduzione riservata