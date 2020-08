«Il Municipio la smetta di mettere la testa sotto la sabbia e si assuma le proprie responsabilità». La sezione UDC di Bellinzona non ci sta e chiede le dimissioni del municipale PPD Giorgio Soldini e del direttore delle case anziani Silvano Morisoli.

Sulla sfondo della vicenda i tristemente noti decessi registrati alla Casa anziani di Sementina a causa del nuovo coronavirus. «In data 8 luglio ai dipendenti della Casa anziani di Sementina e del Centro Somen, strutture dove si sono registrati più decessi per COVID-19, è stato comunicato che le ore supplementari verranno pagate con un aumento del 25%. A molti questa mossa, certamente giustificata per ringraziare i molti operatori che si sono impegnati in questo periodo, pare anche un mezzo per ‘comprarsi’ il sostegno del collaboratori della struttura», si legge in una nota firmata dal presidente dell’UDC bellinzonese, Simone Orlandi. «Reputiamo che il direttore abbia discriminato i dipendenti delle strutture Casa Comunale e Residenza Pedemonte. Anche loro hanno svolto ore supplementari e un lavoro egregio, in alcuni casi senza nemmeno registrare decessi. A loro, invece, non verrà riservato lo stesso trattamento».