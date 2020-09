È giunto anche il comunicato dalla sezione UDC cittadina in merito ai risultati degli approfondimenti sui sorpassi di spesa per 5 milioni di franchi in tre opere pubbliche della Città di Bellinzona. I risultati, lo ricordiamo, sono stati presentati ieri dal Municipio, che ha spiegato di assumersi la responsabilità dell’accaduto e ha confermato che il settore Opere pubbliche non sarà «restituito» al municipale Christian Paglia, auto-sospesosi dalla conduzione di questa parte del dicastero lo scorso aprile quando era emersa la vicenda così da agevolare le indagini sull’accaduto. Ed è proprio Paglia a essere criticato dai democentristi per il fatto di pretendere «di potere continuare a incassare il lucroso stipendio senza fare nulla» (in realtà Paglia rimane a capo del settore Ambiente, ndr.). Il municipale PLR è criticato anche per non essersi presentato alla conferenza stampa. Ricordano poi che «già all’inizio della legistatura, la Sezione UDC di Bellinzona aveva evidenziato che il municipale Christian Paglia continuava a lavorare al 90% come direttore della SUPSI (in realtà è direttore di un Dipartimento della SUPSI, ndr.) pur avendo ricevuto l’aumento di paga (CHF 7’000 al mese) per diventare Municipale a metà tempo». Infine la richiesta: «La Sezione UDC di Bellinzona fa appello al senso civico del PLR affinchè abbia il coraggio di convincere il municipale Christian Paglia a dimettersi al più presto».