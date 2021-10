Ci ha persino dedicato un’opera alla polis e sulle virtù di chi era chiamato ad amministrarla. Aristotele sosteneva che «l’uomo è per natura un animale politico». Una definizione che calza a pennello per Brenno Martignoni Polti, il quale da stasera ha aggiunto una nuova carica al lungo elenco di quelle che ha ricoperto in oltre un quarto di secolo di dedizione alla res publica. È stato nominato presidente della sezione di Bellinzona dell’Unione democratica di centro (UDC).

Non ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie, in quanto la sua era l’unica candidatura presentata dai vertici all’assemblea svoltasi all’hotel Unione. L’ex sindaco della Città, classe 1962, è stato plebiscitato dai presenti (una dozzina) e non ha risparmiato alcune frecciatine al Municipio. Succede a Simone Orlandi,...