L’ufficio postale principale di Bellinzona è stato sottoposto negli scorsi giorni ad un importante intervento di modernizzazione e da lunedì mattina si presenta in una vesta rinnovata. La sede in viale Stazione 18, cui fanno capo una ventina di collaboratrici/collaboratori e poco meno di 900 clienti in media al giorno, gli sportelli aperti sono stati integrati da una zona d’informazione e consulenza dove il personale mostra ai clienti come svolgere le operazioni correnti in modo efficiente e con semplicità, che si tratti di soluzioni da attuare in filiale, a casa o in mobilità. Il tutto nel rispetto delle norme di prevenzione e sicurezza riferite all’attuale situazione sanitaria. La rinnovata sede presenta 6 sportelli, di cui uno agibile anche a persone con disabilità motorie, e un angolo-gioco per bambini. Senza attendere il turno allo sportello sono inoltre liberamente accessibili un punto di deposito per pacchi preaffrancati e due automatici per il pagamento di fatture. All’esterno della filiale sono disponibili Postomat e caselle postali, nonché un automatico My Post 24 che dal 2018 registra ottimi riscontri, in particolar modo per la praticità e fruibilità dell’offerta d’impostazione, ritiro e deposito 24 ore su 24, sull’arco dell’intera settimana. Gli orari d’apertura restano quelli abituali: da lunedì a venerdì dalle 8 alle 18.30, il sabato dalle 9 alle 12