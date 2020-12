Non era affatto un giorno come gli altri, oggi, per i castelli di Bellinzona. Per festeggiare il 20. dal riconoscimento UNESCO il Municipio di Bellinzona ha e si è fatto un regalo, svelando i contenuti della valorizzazione dei tre manieri, della murata e della cinta muraria di cui il sindaco Mario Branda - nell’intervista pubblicata venerdì scorso - ci aveva fornito qualche dettaglio. Ebbene, per la fase di progettazione verranno investiti 1,82 milioni di franchi (di cui 890.500 a carico del Cantone, proprietario del patrimonio, mentre la spesa netta per la Città sarà di 465.750 franchi in virtù del contributo aggregativo). Si prevedono 18 mesi di lavori partendo dal secondo trimestre del 2021.

Complesso unitario

Il concetto chiave che contraddistinguerà le varie fasi degli interventi è quello della fortezza. Non si parlerà più, insomma, di castelli singoli ma del monumento unitario e ognuno avrà un’identità propria. «Fra i vari temi che sono stati individuati come fondamentali per pianificare la messa in scena futura troviamo il complesso fortificato con la sua funzione difensiva, le vie di transito e il contesto politico-economico del tardo Medioevo. Sono infatti stati i conflitti e le sfide» dell’epoca «a portare all’ampliamento» e a tramandare il bene da oltre mille anni e che il 30 novembre 2000 è stato inserito nella lista dei siti UNESCO. La chiave di lettura alla base di ogni discorso in prospettiva è questa, come suggerito dalla storica Denise Tonella, curatrice al Landesmuseum di Zurigo.

Stele parlanti e tecnologia

Tre gli elementi che faranno da fil rouge: le «stele parlanti» presenti nei tre manieri; i cannocchiali con tecnologia di realtà aumentata negli spazi esterni, sulla murata e lungo il perimetro; ed infine un percorso che potrà essere scaricato su smartphone e permetterà ai visitatori di non perdersi un angolo dell’intera Fortezza. Vediamo, quindi, i tasselli che andranno a comporre il mosaico. Il Castelgrande si arricchirà di un modellino «con proiezioni e realtà aumentata», di mostre permanenti con schermi tattili e postazioni ludico-interattive (nell’ala sud) e sulla storia dei restauri del maniero stesso alla Casa del custode e di una Sala Arsenale che potrebbe ospitare esposizioni di qualità oppure essere destinata ad uso misto.

Il Montebello si trasformerà nel castello delle famiglie, da «vivere» a 360 gradi per calarsi nella parte di un cavaliere o di una damigella come è già prassi nei principali fortilizi scozzesi ed irlandesi, ad esempio. Il maniero-osservatorio sarà invece il Sasso Corbaro, quello di cima non a caso, «con una mostra permanente sui temi legati al territorio, alle vie di transito, al commercio e alla mobilità in generale» nonché un modellino interattivo del massiccio alpino. Niente di invasivo, infine, per la murata: previsti soltanto dei supporti digitali.

La tempistica

Come accennato all’inizio dell’articolo, la fase di pianificazione ed affinamento durerà 18 mesi. Così suddivisi: un anno, più o meno, per arrivare alla presentazione del messaggio con la richiesta del credito d’opera e, poi, un altro semestre di approfondimento per l’elaborazione della fase realizzativa. Che necessiterà di altri 3-4 anni. E di un investimento, a partire dalla primavera 2021, ben maggiore stimato «prudenzialmente» in circa 14 milioni di franchi. L’UNESCO val bene la somma.

La fondazione

Un ritorno al futuro, titolavamo venerdì scorso. Un passo avanti lo si farà anche per quanto riguarda la gestione della Fortezza di Bellinzona, come suggerito dal professor Patrick Cotting. Si ipotizza in questo senso la creazione di una fondazione che si occuperà dei «compiti operativi ma pure della direzione strategica e del marketing dell’intero patrimonio», si legge nel messaggio che arriverà presto sui banchi del Legislativo cittadino.

Attraverso eventi privati, conferenze e cene aziendali si mira a far conoscere i castelli e la murata a un pubblico ancora più ampio con l’obiettivo di arrivare a 150.000-200.000 visitatori all’anno rispetto ai centomila attuali. Nei prossimi mesi, nella fattispecie, verrà elaborato un «Piano di gestione 2020-2024 dell’UNESCO». Nel documento verranno tracciate «una visione e una missione» chiare ed individuate le misure indispensabili per raggiungere tali fini. La Città, che da inizio anno ha la gestione del patrimonio, assume ora anche la responsabilità politica.

