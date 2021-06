Julian Stice per il settore commerciale e Giorgio Besomi per quello artigianale. Sono loro i migliori apprendisti del 2020 ai quali l’Unione sindacale di Bellinzona e dintorni (USB) ha assegnato il premio per la formazione professionale dedicato alla memoria di Duilio Biaggio, Silvano De Bernardi e Biagino Gioli. I riconoscimenti sono stati consegnati giovedì sera ai due giovani dal presidente dell’USB Saverio Lurati, Liliana Biaggio e Patrizia Gioli.