L’uomo della caverna

Lo chiamavano «ul Tonèta» o, addirittura, il «troglodita». Non in senso spregiativo, ma in quanto abitante appunto delle caverne. Perché tale era quell’ometto, alto forse non più di un metro e sessanta, dalla corporatura tarchiata, circa 50 anni, che tra gli anni Trenta e Quaranta ha vissuto a Castione. Al proposito ci sono pochissime informazioni e fotografie che abbiamo trovato in un filmato, risalente a due decenni fa, a cura del locale Consiglio parrocchiale. Stando a quanto ci hanno raccontato alcuni anziani, si trattava di un castionese (con ogni probabilità di cognome faceva Albisetti o Tognetti), «un personaggio buono ma un po’ strano».

Tre elementi di questa storia meritano comunque di essere sottolineati. Il primo è che i compaesani presero a cuore il pittoresco cittadino, al quale...