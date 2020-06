«L’utile idiota non lo faccio: che errore annullare le elezioni»

«Le mancate elezioni di aprile, grosso sbaglio da parte di un Consiglio di Stato in panico, rischiano di fare danni. Si doveva votare, come d’altronde hanno fatto in altri cantoni. Io ‘l’utile idiota’ non lo faccio ancora per un anno (tra l’altro mi ero presentato solo per il Municipio) per cui lascio il Consiglio comunale, ma ci rivedremo di sicuro nel 2021». Come suo solito Donatello Poggi non le manda a dire. L’annullamento, a causa dell’emergenza sanitaria, dell’appuntamento alle urne che avrebbe dovuto svolgersi due mesi or sono non lo ha ancora digerito. Tanto da dare le dimissioni dal Legislativo di Giornico (Comune della bassa Leventina nel quale è nato e cresciuto), in cui sedeva dal 1. gennaio 2017: prima sulla lista civica e poi quale indipendente.

I sassolini nelle scarpe

Quello dell’ex granconsigliere, quindi, non è un addio alla politica. Il suo obiettivo rimane entrare in Municipio. La data segnata in rosso sull’agenda è quella del 18 aprile 2021: «A questo proposito ricordo che, a Giornico, quattro municipali (compresi sindaco e vicesindaco) avevano deciso di non più ricandidarsi ma solo una ha confermato la decisione presa a suo tempo». Per completezza d’informazione aggiungiamo comunque che in quasi tutti i Comuni ticinesi chi aveva deciso di non ripresentarsi è rimasto in sella in segno di responsabilità vista la situazione di crisi.

Da Biasca al Parlamento

Per Donatello Poggi sarebbe un ritorno nell’Esecutivo dopo l’esperienza di Biasca (6 anni in Municipio e 17 trascorsi sui banchi del Consiglio comunale). Un’esperienza alla quale va aggiunta quella in Gran Consiglio, a due riprese: nel Partito del lavoro dal 1995 al 1998 e nella Lega dei ticinesi dal 2007 al 2011. Nel 2015 non ce l’aveva fatta a riconquistare un seggio in Parlamento con la sua «creatura», il Fronte degli Indignati.

