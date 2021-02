Risultato d’esercizio pari a 2 milioni di franchi, volume delle ipoteche aumentato del 4.33%, depositi della clientela saliti a 278 milioni e concessione di 70 crediti COVID-19 per un volume di 6.7 milioni. Questi i principali dati relativi all’esercizio 2020 per la Banca Raiffeisen del Moesano. Un anno, quello trascorso, che è stato molto impegnativo a causa della pandemia e che ha visto l’istituto di credito focalizzare la sua attenzione su un supporto semplice e rapido, in particolare ai clienti PMI.

Stabilità nei ricavi

Le operazioni su interessi, recita un comunicato stampa ricavi della Banca Raiffeisen del Moesano, continuano a rappresentare la principale fonte di ricavi. Nonostante l'impegnativo contesto di tassi bassi, il risultato lordo da operazioni su interessi, pari a 4.4 milioni di franchi, è stato mantenuto al livello dell'esercizio precedente (4.5 milioni). Anche il risultato da operazioni su commissione e da prestazioni di servizio (0,7 milioni) e il risultato da attività di negoziazione (0,2 milioni) sono in linea con quelli dell’anno precedente. I ricavi netti hanno raggiunto 5,6 milioni (esercizio precedente 5,9 milioni). Si conferma inoltre la crescita delle operazioni ipotecarie. Il volume delle ipoteche è aumentato del 2.8% attestandosi a 335 milioni.

Riduzione dei costi

Nell'esercizio 2020 i costi d'esercizio sono diminuiti attestandosi a F 3,3 milioni. In ragione di una riorganizzazione del personale, questi costi hanno avuto una flessione del 7,3%. Gli altri costi d'esercizio per un totale di 1,2 milioni, sono stati mantenuti praticamente al livello dell'esercizio precedente (+ 1.9 per cento). Il Cost Income Ratio permane al buon livello del 58.9%. A seguito dell'ammortamento previsto del sistema bancario core, gli ammortamenti su immobilizzazioni materiali sono aumentati del 17.9 per cento passando a quasi 0,3 milioni. Ciononostante, è stato registrato un risultato d'esercizio di 2 milioni, mentre l’utile pubblicato ha raggiunto 0.45 milioni (+3 per cento).

Risultato d’esercizio in linea con le aspettative

Grazie alla situazione reddituale positiva la Banca Raiffeisen del Moesano ha potuto conseguire un utile d’esercizio pari a 451.565 franchi (+3%). Di questi, 348.327 franchi saranno assegnati al capitale proprio, rafforzando in tal modo ulteriormente la dotazione di capitale. In considerazione del basso livello dei tassi di mercato, il Consiglio di amministrazione richiede una remunerazione delle quote del 2%.

Partner forte durante la pandemia

La Banca Raiffeisen del Moesano ha elaborato e soddisfatto complessivamente 70 richieste di crediti COVID-19. Il volume complessivo dei crediti erogati ammonta a quasi 6,7 milioni. Le imprese hanno avuto accesso alla liquidità in modo semplice e rapido. In questa situazione straordinaria, conclude il comunicato stampa, il radicamento locale ha costituito un prezioso vantaggio.

©CdT.ch - Riproduzione riservata