Sono ore decisive. Anche perché non si può più perdere tempo. Nella giornata di domani, come appreso dal CdT, si dovrebbe finalmente sapere se la Lega dei ticinesi e l’Unione democratica di centro di Bellinzona lanceranno o meno il referendum contro il via libera del Consiglio comunale (giunto prima di Natale) ai due crediti suppletori per complessivi 2,8 milioni di franchi per il Policentro della Morobbia e per lo stadio Comunale. La vicenda, l’avrete capito, è quella dei sorpassi di spesa in tre opere comunali che dalla scorsa primavera sta infiammando la politica all’ombra dei castelli.