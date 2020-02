«Ci teniamo a puntualizzare che le polveri lanciate durante il corteo di oggi (ieri per chi legge; ndr.) sono biologiche e non fanno male al nostro ambiente! Detto questo... abbiamo fatto colpo!». Pur classificandosi solo al penultimo posto sono stati la vera sorpresa del corteo mascherato del Rabadan andato in scena ieri pomeriggio lungo il viale Stazione a Bellinzona. Quei mattacchioni della Jungla, gruppo carnascialesco fondato nel 2000 a Vira Gambarogno, per i loro vent’anni si sono dati... un tocco di colore in più. Sulla falsariga delle ben note “color run” che ormai spopolano in tutto il mondo, il sodalizio locarnese ha inondato la capitale non dei soliti coriandoli ma di una polvere che ha dato un tocco di cromatica vivacità alla Città.