La bolletta elettrica dell’AMB non riserverà sorprese

Il 2021 non prevede grandi cambiamenti e le nuove tariffe per la fornitura di energia elettrica saranno improntate su una sostanziale stabilità. Lo annuncia l’Azienda Multiservizi di Bellinzona (AMB). Nel dettaglio, il costo dell'energia rimane invariato rispetto a quest’anno (per un’economia domestica: 7.90 cts/kWh in tariffa alta e 5.90 cts/kWh in tariffa bassa); quello della rete subisce un leggero aumento raggiungendo i 5.90 cts/kWh (+ 0.3 cts/kWh); le tasse e i tributi (FER, RIC e utilizzo demanio pubblico) si mantengono anche ai livelli dello scorso anno, con un piccolo ritocco sulla tassa inerente al demanio pubblico che passa da 1.01 a 1.05 cts/kWh. Il totale ammonta a 4.55 cts/kWh. «A seguito della sostanziale stabilità delle tariffe, il costo totale dell’energia per il cliente finale rimarrà praticamente invariato rispetto al 2020» recita il comunicato stampa diramato venerdì nel quale AMB informa di continuare a proporre la sua politica di sostegno e promozione di elettricità prodotta da fonti rinnovabili, grazie agli ecoprodotti tÌacqua, tÌnatura e tÌsole. Inoltre anche per il 2021 le economie domestiche potranno continuare ad approfittare della tariffa dinamica; un nuovo modello tariffale facoltativo introdotto lo scorso anno in grado di abbassare ed ottimizzare i picchi di consumo grazie alle fasce di alta e bassa tariffa che variano giornalmente.