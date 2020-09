Attiva nel commercio equo a Bellinzona sin dagli anni Settanta, la Bottega del mondo di Bellinzona ha traslocato di recente in Piazza Buffi 4, accanto al Bar Cervo. «Come agli inizi le parole chiave rimangono lavoro, giustizia, ecologia e sviluppo» spiegano le volontarie. In sostanza si tratta di favorire la creazione di lavoro nei paesi del Sud del mondo, remunerato in modo equo, per permettere una vita dignitosa, con l’obiettivo finale di raggiungere uno sviluppo sostenibile e nel pieno rispetto della natura.

Gestita da un gruppo di una dozzina di volontarie, la Bottega del mondo - precedentemente attiva in Via Codeborgo - si presenta ora alla clientela in una veste rinnovata. Le restrizioni dovute alla pandemia non permettono di festeggiare l’inaugurazione come si sarebbe sperato. Per sottolineare comunque l’evento, sabato 19 settembre verrà offerto uno sconto del 20% su tutto l’assortimento (escluso sacchi per rifiuti e non cumulabile con altri sconti).