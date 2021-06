Una caccia al tesoro storico-geografica nata dalle idee e dall’entusiasmo degli abitanti... più piccoli. Gli allievi della classe di seconda e terza delle scuole elementari di Bodio hanno inventato il «Bodiocaching», con l’obiettivo appunto di far scoprire alla popolazione personaggi ed eventi salienti che hanno contraddistinto il Comune bassoleventinese. Un’iniziativa lodevole che consentirà di stupirsi, chissà, di fronte a fatti che forse si erano dimenticati o che non si ricordavano più nei dettagli.

«Perché il nostro Bodiocaching sia sempre facilmente riconoscibile, abbiamo ideato un logo che potrete trovare sulle scatole che abbiamo nascosto. Esso è costituito dalla lettera B di bambini, Bodio e Bodiocaching, dallo stemma comunale, dalla sagoma del Comune e da impronte di piedi poiché si dovrà camminare parecchio», osservano con simpatia gli stessi allievi dell’istituto scolastico. Per ora il «Bodiocaching» è costituito da sette scatole, ma in futuro «potrebbe diventare più grande perché sappiamo che ci sono fatti, eventi, luoghi e persone del nostro Comune per i quali si potrebbero crearne di nuove». Un progetto, dunque, decisamente dinamico e che potrebbe beneficiare, perché no, pure dei consigli e dei suggerimenti degli stessi abitanti da inviare all’indirizzo di posta elettronica [email protected]