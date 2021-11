La Calancasca non sarà più un pericolo

Inizieranno nei prossimi giorni gli interventi di manutenzione e messa in sicurezza idraulica del fiume Calancasca. I lavori si protrarranno sino a giugno e interesseranno buona parte del fiume in territorio di Grono dalla zona Mater Christi (dove c’è l’omonima casa anziani, per intenderci) sino all’altezza del viadotto autostradale.

Il cantiere sarà organizzato in modo da ridurre al minimo i disagi causati dal rumore e terrà conto delle esigenze delle persone che vivono nelle immediate vicinanze. I lavori non comporteranno la chiusura di strade comunali; eventuali brevi interruzioni o limitazioni della circolazione stradale saranno debitamente segnalate e comunicate ai diretti interessati.

Tra gli interventi principali è previsto l’abbassamento di una tratta di alveo in roccia a monte della zona Mater Christi. Questa attività sarà eseguita per mezzo di brillamenti, che prevedono l’utilizzo di cariche esplosive. Durante gli interventi di sbancamento in roccia (indicativamente da dicembre sino a febbraio) sono da attendersi nel corso della settimana lavorativa emissioni foniche, il cui effetto sarà amplificato dalla conformazione della Calancasca all’apice del conoide. I lavori saranno sorvegliati e monitorati da parte di uno specialista incaricato dal Comune, affinché i limiti di legge per quanto concerne le emissioni siano rispettati.

