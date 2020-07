Il Consiglio di amministrazione della Cantina Giubiasco SA (CAGI) ha nominato direttore il 56.enne Michele Conceprio, ingegnere in enologia e viticoltura. Succede all’ingegner Sergio Scalmanini, scomparso tragicamente il 17 maggio scorso. Il neodirettore non è un volto nuovo per la cantina giubiaschese perché lì ha iniziato la propria carriera quando anche CAGI è rinata come cantina di proprietà della Federazione ticinese dei produttori di latte, lavorando dal 1988 al 1991 con il compianto ingegner Adriano Petralli. Con lui è stato l’artefice della medaglia d’oro al concorso internazionale di Bratislava del 1990, presentando la Riserva speciale 1988, prodotta con una selezione delle migliori uve Merlot dell’annata. Sempre con Adriano Petralli ha inaugurato la vinificazione in bianco delle uve Merlot dando vita al Bucaneve. Conclusa la collaborazione con CAGI, dagli anni Novanta Conceprio ha contribuito alla costituzione e allo sviluppo di diverse attività vitivinicole in Ticino, mantenendo negli anni un solido rapporto di collaborazione con i suoi predecessori Petralli e Scalmanini, e seguendo da vicino lo sviluppo di CAGI. Padre bleniese e madre malcantonese, si è laureato alla Scuola superiore di Changins ottenendo il titolo di ingegnere in enologia e viticoltura presentando la tesi dal titolo «Studio del comportamento del vitigno Merlot in 3 territori ticinesi diversi (Giornico, Gudo, Mezzana)». Il CdA si dice «soddisfatto per aver trovato nell’ingegner Conceprio la persona giusta che saprà condurre la CAGI verso nuovi e importanti traguardi. La grande vicinanza al mercato del neodirettore, unita al grande spirito di dedizione di tutti i collaboratori sono le premesse ideali per operare un forte orientamento strategico futuro di CAGI».