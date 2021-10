A quattro anni e qualche giorno da quello che, per la comunità valmaggese e locarnese in generale, fu un pomeriggio che ancora oggi suscita brutti ricordi, si è fatta luce sull’incendio che distrusse la capanna Soveltra di Prato-Sornico. Negli scorsi giorni - come appreso dal CdT - la giudice della Pretura penale di Bellinzona Elisa Bianchi Roth ha condannato a pena pecuniaria sospesa per il reato di incendio colposo una persona molto nota in valle. Contro la sentenza il legale dell’uomo, l’avvocato Marco Broggini di Ascona, ha annunciato proprio oggi l’Appello, come confermato al nostro giornale. Quindi salvo ripensamenti verrà celebrato un altro dibattimento di fronte alla Corte di appello e di revisione penale di Locarno.

Non era rimasto nulla

Quel 2 ottobre 2017 l’allarme scattò poco prima...