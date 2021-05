La voglia di tuffarsi nella natura è forte anche quest’anno, ancora segnato dalla pandemia a dalle restrizioni decise dalle autorità per contrastarla. Voglia di natura che in molti soddisferanno nella regione di Piora con una tappa, quasi d’obbligo, alla capanna di Cadagno di proprietà della SAT Ritom. «La passata stagione abbiamo registrato una buonissima affluenza che soprattutto sul mezzogiorno è stata maggiore rispetto a quella degli ultimi anni. I pernottamenti hanno invece fatto segnare una flessione a causa della riduzione del numero di posti letto che si è resa necessaria per ottemperare alle norme anti-COVID» rammenta Arturo Mottini, presidente della SAT Ritom, il quale prevede un andamento simile per la stagione 2021 che inizierà ufficialmente il prossimo fine settimana. «Le prenotazioni...