L’aria più tersa ad alta quota e il minor inquinamento luminoso lontano dalle città del fondovalle fanno delle montagne bleniesi un sito ideale per osservare il firmamento. Lo sa bene l’Associazione Astrocalina che sta progettando la costruzione di un osservatorio astronomico nelle vicinanze della capanna Gorda. Il progetto non è ancora entrato nella fase realizzativa (attualmente si sta affinando il piano finanziario con la speranza di poter aprire il cantiere la prossima primavera), ma la Società alpinistica Nido d’Aquila (SANDA) sta già pensando a come adattare il rifugio di sua proprietà per accogliere gli astrofili che frequenteranno in futuro l’osservatorio. Nel concreto si prevede l’ampliamento della capanna alpina così da poter avere a disposizione una cucina più comoda e spaziosa completando...