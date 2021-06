Sono 277 gli allievi che hanno concluso il loro percorso di studi alla Scuola cantonale di Commercio (SCC) a Bellinzona. Durante la cerimonia svoltasi venerdì il direttore Adriano Agustoni ha sottolineato le peculiarità e le difficoltà a causa della pandemia che gli studenti licenziati hanno dovuto affrontare negli ultimi due anni: aver concluso il percorso liceale in questo contesto dà ancor più valore e significato ai risultati raggiunti, inoltre ha permesso di scoprire «un altro ritratto della libertà che non è da intendere come semplice e riduttiva possibilità di fare quello che si vuole, ma che può diventare un’esperienza di solidarietà, di fratellanza, valori che si sono particolarmente diluiti negli ultimi decenni». Agustoni ha augurato agli studenti di affrontare con un atteggiamento propositivo le successive esperienze professionali e formative in una società in costante cambiamento, facendo affidamento sulle persone che sanno valorizzare i propri pregi, segnalare i propri limiti e supplire le proprie mancanze.

In seguito un rappresentante per classe ha formulato un breve discorso in cui ha ripercorso gli anni trascorsi alla SCC e ha ringraziato i compagni e i docenti per aver condiviso la quotidianità degli anni liceali, condita di difficoltà e successi. Dopo gli interventi ufficiali si è data lettura del nome di tutti i licenziati e si sono attribuiti i premi per i migliori risultati nei vari ambiti. I riconoscimenti principali sono stati conferiti da BancaStato Bellinzona (miglior media assoluta), da UBS Bellinzona (migliori risultati nell’area delle scienze economiche), da SIC Ticino (migliore AFC), dall’associazione Alumni, ex allievi della SCC, e da Legato Hörnlimann (migliori progetti interdisciplinari).