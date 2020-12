La prima, storica, legislatura della nuova Bellinzona avrebbe dovuto durare tre anni. Poi la pandemia ha deciso di rovinare i piani non solo della capitale ma pure degli altri Comuni ticinesi, così le elezioni che avrebbero dovuto tenersi lo scorso aprile sono slittate di dodici mesi: la data segnata in rosso sull’agenda è ora quella di domenica 18 aprile 2021. L’ex presidente americano Franklin Delano Roosevelt soleva ripetere, al suo staff, una frase passata alla storia: «Mai prima d’ora abbiamo avuto così poco tempo per fare così tanto». La grande depressione del 1929 era ancora un doloroso ricordo e gli States dovettero mettere in atto, in fretta e furia, delle riforme economiche e sociali per risollevare un Paese completamente in ginocchio.

Il paragone è forzatamente azzardato, ma anche...