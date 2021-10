Prossimità, collaborazione e apertura verso l’esterno: tre aspetti che caratterizzano la realizzazione della Casa della socialità. Ora che le mura sono state costruite e in attesa che la nuova struttura prenda vita nel luglio 2022, Pro Infirmis Ticino e Moesano, in collaborazione con l’Associazione 753Artebellezza e il sostegno della Città di Bellinzona, offre un concerto dedicato alla musica vicina al grande compositore argentino Astor Piazzolla nel centenario dalla nascita. L’appuntamento è per domenica 24 ottobre dalle 17 al Teatro Sociale di Bellinzona. Si esibiranno Gli Archi del Rusconi diretti da Piercarlo Sacco.

In Piazzolla y los dos mundos si misurano le posizioni antitetiche di autori storici e validissimi epigoni del tango tradizionale (come Gardel, Pugliese, ma anche Bregovic o Weill), al confronto delle celebri Cuatro estaciones porteñas, le Quattro stagioni di Buenos Aires, composte apertamente da Astor Piazzolla come rivisitazione tangueira delle Stagioni di Vivaldi e quindi qui riproposte per violino e orchestra, solista il magnifico Piercarlo Sacco. Nel cuore del programma il trittico piazzolliano più significativo: il tango Triunfal, che costituisce la svolta nella sua carriera di compositore, l’avvertimento quasi minaccioso di un Prepárense, quasi teso ad avvisare il pubblico della rivoluzione imminente, e quindi la consacrazione di Adios Nonino, il capolavoro raggiunto all’apice del successo e scritto per la morte del padre.