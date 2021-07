Anche i pompieri di Bellinzona sono stati vittime del nubifragio che si è abbattuto sulla capitale cantonale giovedì scorso. La loro caserma, come rilevano i consiglieri comunali PPD Emilio Scossa-Baggi e Gabriele Pedroni, ha subito un importante allagamento. «Le immagini dell’evento ed un video che circola su tutti i cellulari lasciano senza parole» scrivono i due esponenti popolari democratici in una interrogazione nella quale sottolineano come una conseguenza immediata di questo evento sia stata «la messa fuori esercizio dell’impianto elettrico della caserma stessa e della centralina telefonica interna, con danni ai PC e rendendo inservibili alcune apparecchiature elettroniche, mettendo in seria difficoltà l’operatività del Corpo pompieri in un momento in cui era molto sollecitato». Fatta questa premessa, Scossa-Baggi e Pedroni chiedono dunque al Municipio quali danni abbiano subito la caserma, i mezzi e le apparecchiature d’intervento in relazione al nubifragio dell’8 luglio ed in particolare quali siano state le cause dell’allagamento dell’edificio. «Vi sono delle responsabilità legate alle ditte che hanno provveduto alle recenti opere di risanamento della caserma? Se si, di che tipo?» è un’altra domanda che i consiglieri comunali del PPD pone all’Esecutivo cittadino insieme a quella per sapere se la situazione sia stata nel frattempo ripristinata e si possa escludere che episodi simili si verifichino in futuro.