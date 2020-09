Un elefante in mezzo al verde. E, attorno, una «cittadella» nella Città che si snoda dalla stazione sia verso sud (il centro storico) sia in direzione nord, creando un’area unica in Ticino e forse anche nel resto della Svizzera. L’avevano promesso, ma forse nemmeno le autorità comunali e cantonali immaginavano un volto così all’avanguardia per il comparto che sorgerà al posto delle attuali Officine FFS di Bellinzona. I progetti elaborati dai cinque team interdisciplinari verranno svelati fra un mese, ma oggi il CdT è in grado di anticiparvi a grandi linee le sembianze del quartiere che si svilupperà a tappe fra il 2030 ed il 2040. L’idea di uno dei gruppi è emersa in modo netto e ha convinto il collegio di esperti che ha visionato i lavori svolti nell’ambito del mandato di studio in parallelo....