«Noi siamo sempre interessati». È lapidario il commento di Chiara Ongaro Pescioli, titolare della ditta Ongaro & Co. SA di Cresciano, a proposito della possibilità di riprendere limitatamente nel tempo e nella volumetria l’attività estrattiva alla cava piccola di Castione. Un’eventualità che però pare destinata a restare tale, in quanto come abbiamo riferito ieri il Municipio attraverso la variante di Piano regolatore attualmente in pubblicazione esclude il ripristino del sito (di sua proprietà da oltre un lustro) chiuso dal 2000. Si vuole trasformarlo in un elemento di valenza paesaggistica e storico-culturale inserendolo in un progetto più ampio che comprende, inoltre, la valorizzazione della strada romana e la realizzazione di un percorso pedonale.

La sollevazione popolare

La scelta dell’Esecutivo...