Appuntamento di prestigio giovedì 10 marzo dalle 17. In occasione della terza edizione della «Castelgrande Lecture» nell’ambito del PhD program dell’Istituto oncologico di ricerca (IOR) di Bellinzona, il pubblico potrà assistere in video streaming alla conferenza del professor Riccardo Dalla Favera, direttore dell’Institute for cancer genetics alla Columbia University di New York nonché Chairman dell’Advisory Board dello IOR. Un ricercatore di fama internazionale che andrà ulteriormente ad impreziosire un campo, quella della ricerca, che nella capitale ticinese ha i suoi fiori all’occhiello nello IOR e nell’Istituto di ricerca in biomedicina (IRB).

Il relatore verrà introdotto dal professor Franco Cavalli, presidente della Fondazione per lo IOR, e dal professor Andrea Alimonti, Group Leader dello IOR. La conferenza (in italiano) si terrà in modalità virtuale e sarà visibile sul sito https://www.usi.ch/it/feeds/17896 . Il tema di quest’anno sarà la nuova medicina di precisione. Da notare che dall’anno prossimo l’evento verrà organizzato sotto il «cappello» della neonata associazione Bios+, di cui fanno parte sia lo IOR sia l’IRB.

Curriculum prestigioso

Nato a Legnano nel 1951, Riccardo Dalla Favera si laurea in medicina a Milano nel 1976 proseguendo la tradizione di famiglia che aveva già annoverato il padre, dottor Luciano Dalla Favera, medico chirurgo all’ospedale di Legnano. Inizia la sua carriera scientifica nel settore dell’ematologia al Policlinico di Milano. Prosegue le sue attività di ricerca negli Stati Uniti dapprima al National cancer institute di Bethesda, in seguito alla New York University school of medicine. Nel 1987 approda alla Columbia University come professore associato, arrivando a ricoprire dal 1999 ad oggi la prestigiosa carica di direttore dell’Institute for cancer genetics.

Nel 2003 Riccardo Dalla Favera viene anche chiamato «per chiara fama» a ricoprire la cattedra di oncologia all’Università degli Studi di Padova. La sua attività scientifica è documentata da più di 300 articoli pubblicati sulle più prestigiose riviste internazionali e si è incentrata fin dagli inizi degli anni Settanta nella ricerca sulla patogenesi molecolare dei tumori e, in particolare, sulle alterazioni genetiche che caratterizzano le malattie linfoproliferative, aprendo così strade promettenti per la prevenzione e la terapia del cancro. I risultati delle sue ricerche hanno ottenuto numerosi e prestigiosi riconoscimenti nella comunità scientifica internazionale.

