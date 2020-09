Come cambia il mondo, anche se ci si limita a guardarlo dalle feritoie del Castelgrande. Il 2 gennaio scorso, in un pezzo online, scrivevamo testuali parole: «Il 2020 sarà l’anno in cui la nuova Bellinzona proverà a crescere». Niente di sbagliato. Non potevamo certo immaginare che il coronavirus scombussolasse non solamente le nostre esistenze ma altresì l’agenda politica della Città aggregata. A distanza di otto mesi di quell’articolo rimane attuale ben poco. Non tanto per i temi e i progetti che, pandemia o non pandemia, sono sempre gli stessi in questa prima legislatura, ma quanto per i tempi che si sono giocoforza dilatati, a seguito dei ritardi accumulati in alcuni dossier per via dell’emergenza sanitaria. E, secondariamente, perché l’Esecutivo dovrà rivedere determinate priorità alla...