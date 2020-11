Bellinzona non è nata dal sogno di un re, ma sta pensando in grande. Proprio come Karlsruhe, in Germania, che si dice sia stata immaginata nel sonno da Carlo II Guglielmo di Baden-Durlach. Molti di voi si staranno chiedendo: cos’hanno in comune le due città, la prima di 44.000 abitanti e la seconda di oltre 312.000, quindi grande sette volte la prima? Storicamente poco o nulla, a parte forse il castello e i successi comunque datati delle rispettive squadre di calcio, cadute purtroppo in disgrazia negli ultimi anni dopo un passato glorioso. Ma la capitale ticinese guarda all’esempio tedesco con interesse e ammirazione quale modello per lo sviluppo del quartiere che nascerà dal 2030 al posto delle Officine FFS, secondo il progetto elaborato dal team interdisciplinare formato da sa_partners di...