Oltre mille abitanti in più in cinque anni. Chiamatelo «effetto aggregazione» o come più vi aggrada, sta di fatto che Bellinzona non smette di crescere. Dai 43.428 residenti di fine 2016 si è passati ai 44.530 del 31 dicembre scorso. In un lustro 1.102 persone si sono trasferite nella capitale oppure, all’ombra dei castelli, ci sono nate. Un dato significativo, importante, se confrontato con quello degli altri poli del Cantone che a livello demografico arrancano. Inutiledilungarsi sui motivi che hanno spinto i nuovi domiciliati a scegliere la Turrita, anche perché si tratta di una decisione personale dettata molto spesso da questioni familiari o professionali. Potremmo citare la qualità di vita, gli affitti meno cari, il fatto che sia servita in modo adeguato dai trasporti pubblici, la consapevolezza...