«Quello che stiamo affrontando concretamente proprio in questi mesi, quindi la progettazione delle nuove Officine FFS a Castione, la pianificazione del comparto su cui sorge oggi lo stabilimento industriale, l’inizio delle procedure per la realizzazione del nuovo ospedale alla Saleggina, l’elaborazione del progetto definitivo e già i primi lavori del Parco fluviale, ci fa veramente capire in che momento storico siamo e con quali progetti di portata epocale abbiamo a che fare. E tutti, lo dico con rispetto, si stanno sviluppando in contemporanea». La nuova Bellinzona per un municipale è anche, se non soprattutto, questo: avere l’onore e l’onere di dare forma alla Città nata appena tre anni e mezzo fa, frutto dell’aggregazione di 13 Comuni oggi diventati quartieri. Simone Gianini, a capo del...