Cancelli dei parchi e delle aree di gioco chiusi, cartelli che vietano di frequentare quelli non recintati con l’invito ad evitare assembramenti. La Città di Bellinzona ha adottato ulteriori provvedimenti per ridurre i rischi di contagio da coronavirus.

Provvedimenti che, oltre a quella dei parchi gioco, prevedono anche la chiusura di tutti gli sportelli di quartiere e degli sportelli settoriali (LAPS, finanze, edilizia, ecc.) le cui pratiche potranno essere evase soltanto previa contatto telefonico. Rimane aperto lo sportello di Bellinzona per pratiche urgenti e inderogabili. Viene altresì garantito il servizio di raccolta rifiuti e al momento gli ecocentri restano aperti con accesso contingentato. Soppressa invece la raccolta degli ingombranti laddove prevista, così come la consegna da parte degli utenti in tutti gli ecocentri. In generale, recita il comunicato diffuso dal Municipio cittadino, per quanto riguarda l’amministrazione sono mantenuti in attività i servizi essenziali (rifiuti, finanze, controllo abitanti, ecc.), mentre il resto dell’attività ridotta o congelata, con riduzione al minimo indispensabile della presenza dipendenti sul luogo di lavoro (facendo capo a turni, orari ridotti, ecc. con garanzia del salario). Le linee telefoniche di tutti i servizi restano comunque aperte.