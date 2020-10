Largo al sostegno federale Il sussidio comunale, che fa seguito a quello già stanziato dal Cantone, permetterà di ottenere un importante finanziamento anche dalla Confederazione e, così con più facilità, altri aiuti finanziari da parte di fondazioni ed enti preposti alla valorizzazione del paesaggio in Svizzera. «Il recupero dell’antico villaggio medioevale di Prada - spiega il municipale Simone Gianini - risponde ad obiettivi storici, paesaggistici, didattici e turistici». È inoltre inserito tra i progetti portanti di un recente studio di valorizzazione e coordinamento di iniziative e progetti della Sponda sinistra del fiume Ticino, con la Valle Morobbia e le zone collinari e montane limitrofe quale importante comparto da promuovere. Tra l’altro, grazie a questo stanziamento sarà possibile accedere anche ai previsti sussidi federali (si confida in ragione del 15% dell’importo sussidiabile), così come, più facilmente, ad altri aiuti finanziari da parte di fondazioni ed enti preposti alla valorizzazione del paesaggio in Svizzera.

Gli obiettivi del progetto

Come sottolineato dal capo del Dicastero territorio e mobilità, con il progetto di recupero e valorizzazione del sito si perseguono obiettivi diversi. A livello storico, si tratta di preservare quanto più possibile del vecchio nucleo medievale di Prada e accrescere le conoscenze storiche della zona. Per quanto riguarda i contenuti paesaggistici, i promotori intendono fermare il degrado del nucleo di Prada e la banalizzazione del paesaggio nei suoi dintorni, mentre in chiave didattica si mira a raccogliere quante più informazioni sul nucleo, elaborare un concetto informativo per tutti gli interessati (scuole, addetti ai lavori, turisti, ecc.) e ricostruire alcuni elementi esemplari a scopo dimostrativo. Last but not least, per quanto riguarda il turismo si tratta di promuovere la conoscenza della zona e migliorarne l’accesso. Gli interventi previsti riguardano in particolare la stabilizzazione e la messa in sicurezza degli stabili, la valorizzazione di alcuni edifici, la valorizzazione paesaggistica della chiesa di San Girolamo, la sistemazione puntuale di sentieri e spazi aperti, il recupero dei terrazzamenti e di vecchi castagni da selva, la ricerca storica e l’elaborazione di materiale divulgativo.